Bismil 21 Spor'da yeni yönetim oluşuyor
38 dakika önce
Gelecek sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Diyarbakır'ı temsil edecek olan Bismil 21 Spor'da yeni yönetimin kısa süre içerisinde göreve başlaması bekleniliyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:58 Kaynak: İHA
Gelecek sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) Diyarbakır
'ı temsil edecek olan Bismil
21 Spor'da yeni yönetimin kısa süre içerisinde göreve başlaması bekleniliyor.
Yeni sezonda Bağlar
Belediyespor'la birlikte Diyarbakır'ı BAL'da temsil edecek olan Bismil 21 Spor'da, ekonomik anlamda güçlü bir yönetim oluşturmak için çalışmalar yapılıyor. Yapılan görüşmelerde, mevcut yönetimden isimler ve yeni yöneticilerin yer aldığı bir yönetim kurulu üzerinde uzlaşmaya varıldı. Yeni başkan yönetim kurulu toplantısında belirlenecek.
Bismil Belediyesi'nin de destek sözü verdiği Bismil 21 Spor'un hedefi ilk etapta yeni sezonda ligde kalıcı olmak olacak.
Kulüp Başkan Beşir Gümüş
, BAL'ın zor bir lig olduğuna dikkat çekerek bu nedenle adımları sağlam atmaları gerektiğini söyledi. Gümüş, "Şampiyonluktan sonra beklentiler arttı. Bu nedenli beklentilere uygun bir yönetim oluşturuyoruz. Yeni yönetim bayramdan sonra göreve başlamasını planlıyoruz. Hedefimiz iyi bir takım oluşturarak hem ilçemizi hem Diyarbakır'ımızı en iyi şekilde temsil etmektir" dedi. - DİYARBAKIR
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