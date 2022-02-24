Bismil Atıksu Arıtma Tesisi'nde test çalışmaları başladı - Son Dakika
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Bismil Atıksu Arıtma Tesisi'nde test çalışmaları başladı

24.02.2022 14:20
Bismil Atıksu Arıtma Tesisi'nde test çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün, 2022'de hizmete sunmayı hedeflediği Bismil Atıksu Arıtma Tesisi'nde test çalışmaları başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün, 2022'de hizmete sunmayı hedeflediği Bismil Atıksu Arıtma Tesisi'nde test çalışmaları başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ ilçedeki doğal yaşamı koruyacak ve Dicle Nehri'ni gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakacak olan Bismil Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Aktif çamur, çökelme tankları ve dağıtım yapılarında su testlerini tamamlayan ekipler, diğer üniteleri hazır hale getiriyor.

48 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Bismil Atıksu Arıtma Tesisi, günlük kanalizasyon hatlarından aldığı 12 bin 500 metreküp atık suyu arıtarak Dicle Nehri'ne temiz bir şekilde bırakacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Bismil Atıksu Arıtma Tesisi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

DİSKİ'nin, sürekli temin ettiğimiz içme suyunu kullanıldıktan sonra arıtma işleminden geçirdikten sonra temiz bir şekilde doğaya bırakma sorumluluğu olduğunu aktaran Tutşi, yatırımlarını ve çalışmalarını bu sorumluluklar çerçevesinde sürdürdüklerini kaydetti.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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