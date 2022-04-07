Bismil Atıksu Arıtma Tesisinde sona gelindi - Son Dakika
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Bismil Atıksu Arıtma Tesisinde sona gelindi

07.04.2022 09:23
Bismil Atıksu Arıtma Tesisinde sona gelindi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan Bismil Atıksu Arıtma Tesisi çalışmalarında sona gelindi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan Bismil Atık su Arıtma Tesisi çalışmalarında sona gelindi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçedeki doğal yaşamı koruyacak ve Dicle Nehri'ni gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakacak olan Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Solar Çamur Kurutma Tesisi dışında bina işleri tamamlanma aşamasına geldi, elektrik ve mekanik işlemlerin yüzde 60'ı tamamlandı.

Tesis, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hizmete girecek. 48 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis günlük 12 bin 500 metreküp atıksu arıtacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, tesiste devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçenin habitatını koruyacak tesisin haziran ayının başında devreye alacaklarını belirten Tutşi, yapımı devam eden kanalizasyon hattı çalışmalarının da tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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