Bismil Atıksu Tesisi çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Bismil Atıksu Tesisi çalışmalarında sona yaklaşıldı

10.05.2022 13:09
Bismil Atıksu Tesisi çalışmalarında sona yaklaşıldı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) tarafından yapımı süren Bismil Atıksu Tesisi'nde yer alan solar çamur kurutma ünitesiyle çevre korunacak, ekonomiye katkı sağlanacak.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) tarafından yapımı süren Bismil Atık su Tesisi'nde yer alan solar çamur kurutma ünitesiyle çevre korunacak, ekonomiye katkı sağlanacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dicle Nehri'ni ve Bismil'in habitatını koruyacak olan Bismil Atıksu Tesisi'nde çalışmalarda sona gelindi.

Tesiste yer alacak 2 bin 400 metrekare alan üzerine kurulacak olan solar çamur kurutma ünitesi, günlük 15 ton ıslak çamuru buharlaşma yönetimiyle, yüzde 90 oranında kurutarak çimento fabrikalarında enerji olarak kullanılmasına olanak sağlayacak.

Solar ünitesinin beton imalatını tamamlayan ekipler, mayıs ayının sonuna kadar ünitenin, mekanik ve elektrik işlerini de tamamlamayı hedefliyor.

Devam eden çalışmaları Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince ile inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ilçe açısından oldukça önemli olan tesisin 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde devreye gireceğini söyledi.

İlçedeki doğal yaşamı koruyacak ve Dicle Nehri'ni gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakacak olan tesiste çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Tutşi, inşaat, elektrik, mekanik işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu ve çevre düzenleme çalışmaların başladığını belirtti.

Tutşi, şöyle konuştu:

"48 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan tesis, günlük kanalizasyon hatlarından aldığı 12 bin 500 metreküp atık suyu arıtarak Dicle Nehri'ne, temiz bir şekilde bırakacak. Atıksu Arıtma Tesisi'nde, kum, yağ tutucu, BiOP tanklar, havalandırma havuzları, çöktürme tankları, çamur susuzlaştırma, solar kurutma yapılarının yanı sıra idari ve atölye binaları yer alacak."

Projeye daha sonra dahil ettikleri solar ünitesinin atık su arıtmada oldukça önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Tutşi, bu birimin tesise önemli avantajlar sağlayacağını vurguladı.

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DİSKİ alt yapı çalışmalarını sürdürüyor DİSKİ alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır, Dicle, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bismil Atıksu Tesisi çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika


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