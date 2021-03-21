Kaymakam Türkmen, genç çiftin nikahını kıydı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Ayşegül ve Murat Şimşek çiftinin nikahını kıyarak çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Bismil Belediyesi nikah salonunda evliliğe ilk adımı atmak üzere evet diyecek olan çiftlere Kaymakam Türkmen sürpriz yaptı. Nikah memuru cübbesini üzerine giyen Kaymakam Türkmen Ayşegül ve Murat Şimşek çiftinin nikahını kıydı. Yeni hayatlarında genç çifte mutluluklar dilediğini belirten Kaymakam Türkmen, "Evlilik çok kutsal bir müessesedir. Tabii ki evlilik hayatınızda iyi ve kötü günleri birlikte yaşayacaksınız. Yeni hayatınızda karşınıza çıkacak olan engelleri, sorunları birlikte aşacaksınız. Her şeyden önce bu evliliğin sağlık mutluluk ve huzur içinde devam etmesini temenni ediyorum. Saygı, sevgi ve hoşgörünüzü birbirinizden eksik etmeyiniz. Sizlere sağlıklı ve sevgi dolu geçireceğiniz güzel günler, mutluluklar diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR