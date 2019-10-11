Son Dakika Haberleri: Bismil Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Bismil Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı

Bismil Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı

2 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı.

Bismil Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı.


Bismil Belediye Başkanı Gülcan Özer ile yardımcısı Orhan Ayaz gözaltına alındı. Güvenlik güçlerince gözaltına alınan Özer ve Ayaz, polis merkezine götürüldü. Özer ve Ayaz'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar nedeni ile gözaltına alındıkları öğrenildi. - DİYARBAKIR

Orhan Ayaz, Diyarbakır, Bismil, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:03 Kaynak: İHA
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