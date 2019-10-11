Bismil Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltına alındı.



Bismil Belediye Başkanı Gülcan Özer ile yardımcısı Orhan Ayaz gözaltına alındı. Güvenlik güçlerince gözaltına alınan Özer ve Ayaz, polis merkezine götürüldü. Özer ve Ayaz'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar nedeni ile gözaltına alındıkları öğrenildi. - DİYARBAKIR