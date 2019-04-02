Son Dakika Haberleri: Bismil Belediye Binasının Takas Edildiği İddiası

Bismil Belediye Binasının Takas Edildiği İddiası

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yeni belediye hizmet binası emniyet müdürlüğü ile takas edildiğine ilişkin iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Bismil Belediye Binasının Takas Edildiği İddiası, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yeni belediye hizmet binası emniyet müdürlüğü ile takas edildiğine ilişkin iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kerem Süleyman Yüksel yaptığı açıklamada, bazı haber siteleri ile sosyal medyada yeni belediye hizmet binası emniyet müdürlüğü ile takas edildiğine ilişkin yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yüksel, yaklaşık 2 yıl önce göreve geldiklerinde eski belediye hizmet binasının yıkılarak yerine Ayşe-Numan Konakçı Parkı'nı inşa ettiklerini anımsattı.

Göreve geldiklerinde sözde "kadın merkezi" olan binanın amacına uygun kullanılmaması gerekçesiyle gerekli tadilat işlemlerinin ardından belediye hizmet binasına dönüştürüldüğünü dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Söz konusu haberlerde geçen mevcut belediye hizmet binasının yetersiz kalması söz konusu olmayıp mevcut belediye hizmet binamız ilçe halkının ihtiyacını karşılamaktadır. Şüphesiz ki haberi yapan sitelerin, halkı doğru bilgilendirmek gibi bir kaygısı bulunmamaktadır."

Asılsız haberlerin görevlendirme yapılan belediyelerin hizmetleri karşısında olumsuz bir kanaat oluşturarak itibarsızlaştırmak ve karalamak olduğuna dikkati çeken Yüksel, yaptıkları tüm hizmetlerin şeffaf belediyecilik anlamında halkla paylaşıldığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:48 Kaynak: AA

Süleyman Yüksel, Diyarbakır, Bismil, Güncel
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