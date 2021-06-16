Bismil Belediyesi, kadınlar için etkinlik düzenledi - Son Dakika

Bismil Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü tarafından kadınlar için etkinlik yapıldı.

Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen programa, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in eşi Pınar Türkmen, Belediye Başkan Yardımcı Rıdvan Akyol'un eşi Derya Akyol, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmur'un eşi Selda Yağmur ve kadınlar katıldı.

Programda, Pınar Türkmen eşi vefat eden kadınların talep ve önerilerini dinleyerek, ilçede kadınlar için yapılan çalışmalara değindi.

Kadınların el ele verince daha güçlü olacağını ifade eden Türkmen, "Bismil Belediyesi çatısı altında kadınlarımızla birlikte çok güzel ortak çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarına hem annelik hem babalık yapan kadınlarımızı, birlik ve beraberlik içinde yaptıkları çalışmalardan dolayı kutluyorum." dedi.

Kadınlar da etkinlik için teşekkür etti.