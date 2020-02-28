Bismil Belediyesi kandil geleneklerini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bismil Belediyesi kandil geleneklerini sürdürüyor - Son Dakika

Bismil Belediyesi kandil geleneklerini sürdürüyor

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Regaip Kandili münasebetiyle camilerde halka lokum ikram edildi.

Bismil Belediyesi kandil geleneklerini sürdürüyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Regaip Kandili münasebetiyle camilerde halka lokum ikram edildi.


Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel Regaip Kandili münasebetiyle İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunarak esnafın Regaip Kandilini kutladı. Belediye yetkilileri ise ilçenin merkez camilerinde akşam namazından sonra vatandaşların kandilini kutlayarak lokum ikram etti.


Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, tüm kandillerin her daim birlik beraberliğe ve hayırlara vesile olmasını diledi. Kaymakam Yüksel, "Her kandil gününde vatandaşlarımıza ikramlarda bulunmayı geleneksel hale getirdik. Bugün de Regaip Kandilinin mübarek üç ayların müjdecisi, Allah'ın bizlere sunmuş olduğu bereket ve rahmet dolu bu mübarek günler dayanışma, yardımlaşma ve merhamet hasletlerimizin doruk noktaya ulaşmasına, kardeşlik duygularımızın pekişmesine vesile oluyor. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Regaip Kandilini kutluyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
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