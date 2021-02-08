Bismil Belediyesi mahallelere 400 çöp konteyneri bırakacak - Son Dakika

Bismil Belediyesi, mahallelere 100 çöp kutusu ve 400 çöp konteyneri bırakacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yaptığı açıklamada, belediye olarak temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi.

İlçede yıpranan konteynerleri değiştireceklerini ifade eden Türkmen, "Yıpranan ve kullanımdan düşen veya çeşitli nedenlerle tahrip olan çöp konteynerlerinin yerlerine kullanılmak üzere 800 litrelik 400 çöp konteyneri, 250 çöp kovası ve 100 çöp kutusunu ihale yoluyla aldık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce ihtiyaç olan bölgelere ve mahallelere yerleştirilmek üzere yeni çöp konteynerlerinin dağıtımı peyderpey yapılıyor." dedi.

Türkmen, vatandaşlardan temizliğe dikkat etmelerini, konteynerlere yanıcı ve taş gibi maddelerin atılmamasını istedi.