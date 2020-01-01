Bismil Belediyesi'nden esnafa yeni yıl hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bismil Belediyesi'nden esnafa yeni yıl hediyesi - Son Dakika

Bismil Belediyesi'nden esnafa yeni yıl hediyesi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, esnafla bir araya gelerek yeni yıllarını kutlayıp yılbaşı hediyeleri dağıttı.

Bismil Belediyesi'nden esnafa yeni yıl hediyesi, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, esnafla bir araya gelerek yeni yıllarını kutlayıp yılbaşı hediyeleri dağıttı.


Kaymakam Yüksel, Bismil'de esnafla bir araya gelerek vatandaşların yeni yılını kutladı. Esnafla istişarelerde bulunan Başkan Yüksel, daha sonra yılbaşı hediyesi dağıttı. 2020 yılında da gerekli planlama ile çalışmalara devam edeceklerini belirten Kaymakam Yüksel, "İnanıyoruz ki biz çalıştığımız müddetçe ilçemiz güzelleşecek, değişecek, yenilenecek. Yaşadığımız mutluluklar, sevinçler, acılar ve üzüntüler ile bir yılı daha geride bırakarak, yeni ümitlerin taptaze ve canlı olduğu yeni bir yıla merhaba diyoruz. Bilindiği gibi, göreve geldiğimiz günden bu güne ilçemizi yeniden yapılandırmak ve modern bir Bismil oluşturmak için gerekli tüm çalışmaları başlatarak şehrimizi güzelleştirmek adına bütün hizmetleri hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şeffaf, hesap verebilir ve adaletli bir hizmet anlayışıyla ilçemiz için gerekli olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kurumsallaşmamızı tamamlayarak, adaletli, sosyal ve şeffaf bir belediye anlayışı oluşturma gayesi ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İlçemizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz" dedi.


"İlçemizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz"


Kaymakam Yüksel, ilçenin sıkıntılarının çok iyi bildiğini kaydederek, sorunların çözümü için çalışmalar yapacağını aktardı. Kaymakam Yüksel, "Bunları gidermek için 2019 yılında olduğu gibi, 2020 yılında da gerekli planlama ile çalışmalarımız devam edecek. İnanıyoruz ki biz çalıştığımız müddetçe şehrimiz güzelleşecek, değişecek, yenilenecek. Bütün bu güzel duygular ile yaşanılacak her yeni anın yaşanmadan önce yeni beklentileri, yeni umutları, iyimserliği beraberinde getirdiği, 2020 yılında ilçemizde ve ülkemizde sevgi, hoş görü, kardeşlik ve yardım severlik duygularının arttığı huzur ve güvenin tesis edildiği, içinde yaşanılan zamanın en ince ayrıntılarıyla faydalı bir şekilde yaşanıldığı günler temenni ederek, hepimize hayallerin ve umutların gerçeğe dönüştüğü, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kerem Süleyman Yüksel, Diyarbakır, Bismil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:47 Kaynak: İHA
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