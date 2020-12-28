Bismil Belediyesi'nden evde kalanlara müzik ziyafeti - Son Dakika

Bismil Belediyesi'nden evde kalanlara müzik ziyafeti

Bismil Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayanlar için müzik ziyafeti sundu.

Bismil Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayanlar için müzik ziyafeti sundu. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarında vatandaşa moral vermek için Bismil Belediyesince etkinlik düzenlendi. Bando takımı, yaklaşık 5 saat boyunca enstrüman çalıp Bismillilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Sağlık çalışanları da unutmayan ekip, Bismil Devlet Hastanesinin bahçesinde sağlık çalışanlarına canlı müzik ziyafeti verdi. Hastanede görev yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanları alkışlarla müziklere eşlik etti. Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Anıl Gök, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalanların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için müzik ziyafeti verdiklerini söyledi.

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