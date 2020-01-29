Bismil Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika
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Bismil Belediyesinden eğitime destek

6 saat önce

Bismil Belediyesi, okullara kırtasiye desteğinde bulundu.

Bismil Belediyesinden eğitime destek, System.String[]

Bismil Belediyesi, okullara kırtasiye desteğinde bulundu.

Bismil Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, her fırsatta eğitime destek verdiklerini, eğitime yaptıkları yatırımlarla aynı zamanda geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi.

Çocukların en iyi şekilde eğitim almaları için hem derslikleri modernleştirdiklerini hem de yeni derslikler yaptıklarını bildiren Yüksel, okullara malzeme yardımında bulunduklarını bildirdi.

Okul öncesi eğitimin ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydeden Yüksel, "Hükümetimiz okul öncesi eğitime çok büyük bir önem veriyor ve okul öncesi eğitimde sınıf sayısının arttırılması yönünde bir politikası var. Biz de belediye olarak bu konuda destekte bulunuyoruz. Aynı zamanda lise, ortaokul, ilkokul ve anaokullarımıza malzeme, kırtasiye ve tadilat yardımında bulunuyoruz." dedi.

Kerem Süleyman Yüksel, Bismil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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