Bismil Belediyesinden kadın istihdamına tam destek

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından geliri ailelere gideri belediye ait olmak üzere 17 aileye sebze tarlası tahsis edildi.

Bismil Belediyesi tarafından kadınların sosyal hayata katılımlarına ve istihdam edilmelerine yönelik açılan Kadın Kooperatifini desteklemek amacıyla çilek ve çörek otu bahçesinin yanı sıra bu sefer, gelir ailelere gider belediye ait olmak üzere 17 aileye sebze tarlası tahsis edildi. Belediye tarafından tahsis edilen arazilerde fidesinden gübresine kadar bütün ihtiyaçlar belediye tarafından karşılanırken aileler Belediyenin ziraat mühendisleri tarafından eğitilerek aynı zamanda bir meslek sahibi oluyor. Ziraat mühendisleri kontrolünde ekilen domates, biber, patlıcan gibi ürünlerden hasat sonunda elde edilecek gelir geri ödemesiz bir şekilde ailelere verilecek.

"Gelir, kadınlarımıza verilecek"

Sebze bahçesini ziyaret eden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, burada çalışan kadınlarla sohbet ederek kadınlarla beraber fide ekimi yaptı. Tarlada açıklamalarda bulunan Kaymakam Türkmen, "Bismil Belediyesi olarak Kadın Kooperatifi ile beraber daha önce çilek bahçesi ve çörek otu dikimini gerçekleştirmiştik. Bugün de belediyemize ait tarlada domates patlıcan biber ve salatalık dikimini gerçekleştiriyoruz. Ticaret Bakanlığı üzerinden yaptığımız proje ile mutfağımızı hazırlıyoruz. Burada yetiştirdiğimiz ürünlerin bir kısmını ham olarak bir kısmını da işlenmiş olarak satmayı planlıyoruz. Burada yaptığımız proje ile toplanan gelirler burada çalışan kadınlara verilecek ve onlara bir gelir sağlanacak" diye konuştu.

"Tarlayı ekip çocuklarımı okutacağım"

Kooperatif üyesi olan 4 çocuk annesi Kader Fidan, elde edilecek gelirle çocuklarını okutacağını vurgulayarak, "Burada tarla ekiyoruz. Kaymakam bey tahsis etti. Allah ondan razı olsun. 4 çocuğum var. Maddi durumum olmadığı için onları okutamıyorum. Tarlayı ekip para kazanacağım ve çocuklarımı okutacağım" diye konuştu. - DİYARBAKIR