Son Dakika Haberleri: Bismil Belediyesinin Okullara Bank Desteği

Bismil Belediyesinin Okullara Bank Desteği

19 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Bismil Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki okullara bank verildi.

Bismil Belediyesinin Okullara Bank Desteği, System.String[]
İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Bismil Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki okullara bank verildi.

Yürüttüğü çalışmalarla ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik desteğini sürdüren belediye, sosyalleşme çalışmaları kapsamında hastane, okul ve camilerin istekleri doğrultusunda bank desteği vermeye devam ediyor.

Vatandaşların daha rahat vakit geçirebilmesi için bank kurma çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki okullara da bank desteği verdi.

İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Metin Çelebi, belediyenin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle dedi:

"Öğrencilerimizin daha hijyenik bir ortamda eğitim görebilmeleri için daha önce belediye tarafından tadilat çalışması yapılmıştı. Bugün de okulumuzun bahçesine öğrencilerin oturmaları için banklar getirdiler. Özellikle bize her konuda destek olan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel'e teşekkür ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:33 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Bismil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı Son Dakika! Pentagon, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiği Haberlerini Yalanladı

Son Dakika! ÖSO, Münbiç Cephe Hattına Yöneldi Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 18:52:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bismil Belediyesinin Okullara Bank Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]