Bismil Belediyesinin Okullara Bank Desteği
19 dakika önce
İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Bismil Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki okullara bank verildi.
İçişleri Bakanlığı
tarafından görevlendirme yapılan Bismil
Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki okullara bank verildi.
Yürüttüğü çalışmalarla ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik desteğini sürdüren belediye, sosyalleşme çalışmaları kapsamında hastane, okul ve camilerin istekleri doğrultusunda bank desteği vermeye devam ediyor.
Vatandaşların daha rahat vakit geçirebilmesi için bank kurma çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki okullara da bank desteği verdi.
İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Metin Çelebi
, belediyenin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle dedi:
"Öğrencilerimizin daha hijyenik bir ortamda eğitim görebilmeleri için daha önce belediye tarafından tadilat çalışması yapılmıştı. Bugün de okulumuzun bahçesine öğrencilerin oturmaları için banklar getirdiler. Özellikle bize her konuda destek olan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel
'e teşekkür ederim."
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:33 Kaynak: AA
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