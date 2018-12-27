Son Dakika Haberleri: Bismil'de 2'nci Sünnet Şöleni İçin Başvurular Başladı

Bismil'de 2'nci Sünnet Şöleni İçin Başvurular Başladı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında bu yıl 2'ncisini düzenleyeceği sünnet şöleninin başvurularının başladığını duyurdu.

Bismil'de 2'nci Sünnet Şöleni İçin Başvurular Başladı, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında bu yıl 2'ncisini düzenleyeceği sünnet şöleninin başvurularının başladığını duyurdu.

Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen 2'nci sünnet şöleni için kayıtlar başladı. Aileler çocuklarının kayıtları için nüfus cüzdanları ile beraber Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabilecek. 18 Ocak 2019'de başvuruların sona ermesi ve yapılan başvurular sonunda sünnet şöleni düzenleneceği öğrenildi. Ailelerin, 444 52 29 numaralı Bismil Belediyesi hattından da detaylı bilgi alabileceği belirtildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:53 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bismil, Güncel
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