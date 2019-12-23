Bismil'de 300 öğrenciye giysi yardımı - Son Dakika

Bismil'de 300 öğrenciye giysi yardımı yapıldı.

Merkezi İstanbul'da bulunan Diyarbakır Bismil Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Sebih Altun yaptığı açıklamada, dernek üyelerinin katkısıyla aldıkları bot, mont ve bereyi Bismil'deki 3 okuldaki 300 öğrenciye dağıttıklarını söyledi.

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven ise "Çocuklarımız bu yardımlardan dolayı çok mutlu oldu. Eğitim camiası olarak bu tür yardımların çoğalmasını istiyoruz. Dernek yönetimine destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.