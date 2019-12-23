Bismil'de 300 öğrenciye giysi yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bismil'de 300 öğrenciye giysi yardımı - Son Dakika

Bismil'de 300 öğrenciye giysi yardımı

6 saat önce

Bismil'de 300 öğrenciye giysi yardımı yapıldı.

Bismil'de 300 öğrenciye giysi yardımı yapıldı.

Merkezi İstanbul'da bulunan Diyarbakır Bismil Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Sebih Altun yaptığı açıklamada, dernek üyelerinin katkısıyla aldıkları bot, mont ve bereyi Bismil'deki 3 okuldaki 300 öğrenciye dağıttıklarını söyledi.

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven ise "Çocuklarımız bu yardımlardan dolayı çok mutlu oldu. Eğitim camiası olarak bu tür yardımların çoğalmasını istiyoruz. Dernek yönetimine destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Bismil'de 300 öğrenciye giysi yardımı

Diyarbakır, İstanbul, Bismil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi
İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı Monaco'dan Galatasaraylıları sevindiren Onyekuru kararı! Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
01:24 Bağcılar'da sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 2 yaralı - Son Dakika
01:16 Ocakta unutulan yemek mahalle sakinlerini ayağı kaldırdı - Son Dakika
01:15 BAĞCILAR'DA SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR:  2 YARALI - Son Dakika
01:14 Şarkışla'da şiddetli rüzgar fabrikaya zarar verdi - Son Dakika
01:11 Trabzon'da orman yangını (4) - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 01:30:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bismil'de 300 öğrenciye giysi yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]