Son Dakika Haberleri: Bismil'de 500 Öğrenciye Yardım

Bismil'de 500 Öğrenciye Yardım

34 dakika önce

Bismil ilçesinde 500 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

Bismil'de 500 Öğrenciye Yardım, System.String[]
Bismil ilçesinde 500 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.

İstanbul'da yaşayan Bismilli iş insanı Murat ve İbrahim Parlak kardeşler, ilçede ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye mont, bot ve eldiven yardımı yaptı.

Hayırsever iş insanlarının gönderdiği yardımları maddi durumu düşük öğrencilere dağıtan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, yardım için teşekkür etti.

İbrahim Parlak ise, herkesin gücü oranında ihtiyaç sahiplerine destek sunması gerektiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:53 Kaynak: AA

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