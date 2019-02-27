Bismil'de 500 Öğrenciye Yardım
34 dakika önce
Bismil ilçesinde 500 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.
Bismil
ilçesinde 500 öğrenciye giyim yardımı yapıldı. İstanbul
'da yaşayan Bismilli iş insanı Murat ve İbrahim Parlak
kardeşler, ilçede ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye mont, bot ve eldiven yardımı yaptı.
Hayırsever iş insanlarının gönderdiği yardımları maddi durumu düşük öğrencilere dağıtan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak
, yardım için teşekkür etti.
İbrahim Parlak ise, herkesin gücü oranında ihtiyaç sahiplerine destek sunması gerektiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:53 Kaynak: AA
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