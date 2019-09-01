Bismil'de 66 kilo esrar ele geçirildi
4 saat önce
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:44 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde ettiği bilgilerin ardından, Eski Ağıl Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 4 torbada toplam 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.
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