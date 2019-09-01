Bismil'de 66 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde ettiği bilgilerin ardından, Eski Ağıl Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 4 torbada toplam 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.