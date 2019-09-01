Son Dakika Haberleri: Bismil'de 66 kilo esrar ele geçirildi
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Bismil'de 66 kilo esrar ele geçirildi

4 saat önce

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bismil'de 66 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde ettiği bilgilerin ardından, Eski Ağıl Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 4 torbada toplam 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma, Bismil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:44 Kaynak: DHA
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