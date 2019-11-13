Bismil'de Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi hayata geçirildi.



TEMA Vakfı Bismil Şube Başkanı Engin Akyol, projeyi bir okulda başlattıklarını söyledi. Projenin çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğitim, etkinlikler ve bilgilendirici bir web sitesinden oluştuğunu kaydeden Akyol, "Bu çerçevede 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerini iki ders saatini kapsayan eğitimlerle buluşturarak, dünyadaki bitkilerin yüzde 80'inin polenini doğaya dağıtarak, yaşamın çeşitliliğinde büyük bir görev üstlenen arıların, yarınlarımız için önemi anlatıyoruz. Arılar yaşamın her anında o kadar önem teşkil ediyor ki ve ekolojik yaşama o kadar katkı sağlıyor ki bizler bu konuda önem vermemiz lazım. Ekolojik dengenin bozulması ve ekolojik problemlerin ortaya çıkması doğal yaşam günden güne risk taşır. Arıların da tozlaşma yapılmaması ve sayıların azalması demek ekolojik yaşam için risk teşkil eder. Bizler ekolojik dengenin sağlanması için her türlü önemi ve duyarlılığı sağlamamız lazım. Duyarlı toplum yarınların aydın geleceğidir. Bizler yediden yetmişe duyarlı bir toplum oluşturma konusunda gönül verirsek; geleceğimizin teminatı yarınlar da daha huzurlu yaşayacaktır.



Bismil de bu konuda gönül vermeyi ilke edinmiş ve yarınlara temiz bir dünya bırakmak için gönüllü bir şekilde çaba gösteriyoruz" dedi. - DİYARBAKIR