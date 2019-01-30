Bismil'de Asayiş

Bismil'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Bismil'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi.



Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda 142 gram esrar ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda ise 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ile ruhsatsız tabanca elde edildi.

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