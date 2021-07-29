Bismil'de belediyenin çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi tarafından ilçedeki çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Bismil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede park, bahçe, mesire alanı, yeşil alan ve yol kenarlarında yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından ilçede çiçek dikimi, çim ekimi ve bakımı, ot temizliği, oyun gruplarının bakımı ve yenilenmesi, toprak ve bahçe düzenlemesi çalışmaları yapılıyor.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, daha yeşil bir Bismil'e kavuşmak için çalıştıklarını belirterek, ekiplerin düzenli olarak parklarda yaptığı bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Türkmen, "Amacımız vatandaşlarımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın parklarda güvenle oyun oynayabileceği, yeşilin hakim olduğu bir ilçeye kavuşmak. Bu kapsamda çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi.