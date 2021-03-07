Bismil'de "Dinamik Denetim Süreci" başladı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Kovid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri uygulamaya girdi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere ve kaymakamlıklara gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetimler gerçekleştirildi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Hamza Türkmen, beraberinde bulunan heyetle ilçe merkezinde kafe, restoran gibi işletmelerde denetim yaptı.

Denetim çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Türkmen, "İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde tüm Türkiye'de denetimler devam ediyor. Bakanımızın talimatıyla da Bismil'de 400 personel denetimde. Burada kolluk kuvvetleri var, belediye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları var. Denetimle ilgili uzaktan yakından ilgisi olan herkes var. ;Daha çok rehberlik amaçlı denetimler yapılıyor. Bu kontrollü normalleşme döneminde, denetimleri daha sıklaştırarak, rehberliklerimizi arttırarak inşallah bu süreci kazasız belasız atlatacağız" diye konuştu.