Bismil'de döşeme atölyesinde yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bismil'de döşeme atölyesinde yangın - Son Dakika

Bismil'de döşeme atölyesinde yangın

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan bir döşeme atölyesinde yangın çıktı.

Bismil'de döşeme atölyesinde yangın, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan bir döşeme atölyesinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi Anadolu Caddesinde bir binanın altında bulunan İslam Bilmez'e ait döşeme atölyesinde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


Üst kattaki dairelere sıçramadan söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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