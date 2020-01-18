Bismil'de engelli öğrenciye akülü sandalye hediye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bismil'de engelli öğrenciye akülü sandalye hediye edildi - Son Dakika

Bismil'de engelli öğrenciye akülü sandalye hediye edildi

6 saat önce

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, evinde ziyaret ettiği bedensel engelli Yusuf Bingöl'e karne hediyesi olarak akülü sandalye hediye etti.

Bismil'de engelli öğrenciye akülü sandalye hediye edildi, System.String[]

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, evinde ziyaret ettiği bedensel engelli Yusuf Bingöl'e karne hediyesi olarak akülü sandalye hediye etti.

Kaymakam Yüksel, Bismil Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce her yıl gerçekleştirilen "Karneni getir, kitabını götür" etkinliği kapsamında öğrencilere kitap hediye etti.

Öğrencilere yarıyıl tatilini hem dinlenerek hem de kitap okuyarak geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Yüksel, "Eksikliklerinizi de gözden geçirerek ikinci döneme daha iyi başlamalısınız." dedi.

Kaymakam Yüksel, daha sonra evde eğitim gören Bismil Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Bingöl'ü evinde ziyaret etti. Yüksel, beraberinde getirdiği akülü sandalyeyi aileye teslim etti.

Kerem Süleyman Yüksel, Bingöl, Bismil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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