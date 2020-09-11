Bismil'de Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

İlim Yayma Cemiyeti Bismil İlçe Temsilciliğince, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İlim Yayma Cemiyeti Bismil İlçe Temsilcisi Şerif Araz ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Bismil Adalet Sarayına gelerek suç duyurusunda bulundu.

Araz, yaptığı açıklamada, milletin teveccühü ile kurulan ilk İmam Hatip Okulunun açılışının üzerinden 70 yıl geçtiğini anımsatarak, "O günden bugüne imam hatip mezunları ve mensupları insanımızın milli ve manevi anlamda güçlenmesi ve ülkemizin kalkınması adına her alanda önemli vazifeler üstlenmiştir. İmam Hatip camiası, bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, mezunları ve aileleriyle birlikte milyonlarca mensubu olan geniş bir ailedir." dedi.

Mütercimler'in sözlerinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Araz, şöyle konuştu:

"Erol Mütercimler'in bu çıkışı, aklı ve vicdanı ideolojileri tarafından esir alınmış hastalıklı zihniyetin çirkin bir yansıması. Bu söylem aynı zamanda ülkenin birliğini zehirlemekte, toplumda kin ve nefretin yayılmasına sebep olmaktadır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki, davranışları ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. Bu okullardan mezun olmanın haklı gururunu taşıyan, imam hatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan, iş insanı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnaf kısacası herkesi Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz."