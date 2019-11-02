Son Dakika Haberleri: Bismil'de, evden hırsızlığa 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Bismil'de, evden hırsızlığa 3 gözaltı

Bismil'de, evden hırsızlığa 3 gözaltı

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde evden ziynet eşyaları ve para çalan 3 hırsız, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bismil'de, evden hırsızlığa 3 gözaltı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde evden ziynet eşyaları ve para çalan 3 hırsız, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bismil ilçesinde 28 Ekim günü Tepe Mahallesi'nde oturan A.Ş.'nin evine giren hırsızlar, ziynet eşyaları ile para çaldı. A.Ş.'nin şikayeti üzerine jandarma, çalışma başlattı. Mahallenin giriş ve çıkışlarındaki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alan jandarma, şüphelilerin M.A., M.Ö. ve S.T. olduğunu belirledi. Ekipler, dün düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:50 Kaynak: DHA
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