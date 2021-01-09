Bismil'de "Evlilik Okulu" açılacak - Son Dakika

Bismil ilçesinde "Evlilik Okulu"nun açılması için protokol imzalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde aile içi sorunların çözülmesi için bir araya gelen kamu kurumları Evlilik Okulu'nun açılması için imza attı.

Bismil Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, söz konusu okul için bir araya geldiklerini belirtti.

"Bu evlilik okulunda inşallah evlilik kurumunun ciddiyetini yeni evlenen geç çiftlerimize bilgilendirmeyi amaçlıyoruz" diyen Türkmen, şunları kaydetti:

"Özelikle kadına yönelik şiddetin gündemde olduğu bu hassas konu döneminde kadına yönelik şiddeti azaltmayı, aile içindeki sorunları daha iyi bir şekilde çözülmeyi amaçlıyoruz. Kadın cinayetin önüne geçmeyi amaçlanan bu evlilik okulun hazırlaması için Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde, ilçemizdeki birçok kurumla bir araya geldik. Evlilik Okulunu hayata geçireceğiz ve evlenme niyetinde olan gençlerimize daha sağlıklı bir yuva kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz."