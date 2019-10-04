Bismil'de hastaneye ulaşım sağlayan iki otobüsün görevden alındığı iddiası

AK Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, ilçede hastaneye ulaşım sağlayan iki otobüsün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kızılkaya, teşkilat üyeleri ile Bismil Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesine ait 2 belediye otobüsünün Bismil halkına ücretsiz hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Verilen hizmette aksamanın söz konusu olmadığını ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Büyükşehir belediyesine ait olan belediye otobüsleri Bismil halkına hizmet vermeye devam etmektedir. Halkımız, hizmetin en kalitesine layıktır. Bu hizmetin kaynağı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve hizmetin mimarı Diyarbakır Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'dur.

Hemşehrilerimize bu hizmeti tahsis ve temin eden Valimize Bismil halkı adına teşekkür ediyorum."

İlçede yaşayan vatandaşlar da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirme ile güzel çalışmaların hayata geçirildiğini belirterek, "Bunlardan biri de hastaneye ulaşım durumuydu. Bu konuda Bismil Devlet Hastanesi ilçe merkezine biraz uzak mesafede olduğu için gerçekten buraya maddi nedenlerle gelemeyen insanlar vardı. Kayyum döneminde ücretsiz servisler başlatıldı. Bu da bizim için çok güzel bir hizmet oldu. Bu konuda kayyuma teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandılar.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada, Bismil ilçesinde hastaneye ulaşım sağlayan iki otobüsün görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirilmiş, Büyükşehir Belediyesine ait olan otobüslerin Bismil Belediyesine tahsis edilmesiyle hizmet verilmeye başlandığı kaydedilmişti.