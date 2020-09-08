Bismil'de iki aile arasındaki kavgaya ilişkin 11 tutuklama - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı kavgaya karışan 11 kişi tutuklandı.

İki aile arasında 4 Eylül'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı, bıçaklı, sopalı kavgada C.B., Y.B., V.B., C.B. ve M.Z.B. yaralanmış, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan 13 şahıstan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR