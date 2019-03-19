Bismil'de İki Yılda Gerçekleştirilen 14 Yatırımın Toplu Açılışı Yapıldı

Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bismil Belediyesince hayata geçirilen 14 yatırımın açılışı törenle yapıldı.

Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bismil Belediyesince hayata geçirilen 14 yatırımın açılışı törenle yapıldı.



Şehitkamil Belediyesi desteğiyle yapımı tamamlanarak hizmete açılan Kardeşlik Parkında gerçekleştirilen törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Bismil Belediye Başkan Adayı Mustafa Kemal Arslan ve vatandaşlar katıldı.





Törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yüksel, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerin de hizmetinde olduklarını söyledi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bu süreçte kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür eden Yüksel, 14 yatırımı ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Yüksel, doğalgazda 2. ve 3. etap çalışmaların tamamlanmasıyla merkez mahallelerin doğalgaz hizmetinden faydalanmış olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:



"İlçeye yakışan bir otogara ihtiyacımız vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız belki birçok ile nasip olmayacak otogarı Bismil'e kazandırdı. Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kardeşlik Parkımızı da hizmete açıyoruz. İlçemize bağlı Kağıtlı Mahallesinde jandarma karakolunu inşa ettik, tamamlanması belediyemize nasip oldu. Bu yatırımı da İlçe Jandarma Komutanlığına teslim ettik. Belediye olarak eğitime çok önem verdik. 25 anaokulu binası inşa ettik. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara 10 Z kütüphaneyi belediye olarak yaptık.





İlçemizde bir Aile Destek Merkezi vardı. Belediye olarak bunun yetersiz olduğu kanısına vararak 2 merkezi daha hizmete açtık."



Diyarbakır Milletvekili Eker, memnuniyet verici bir dizi hizmetin açılışı vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, Bismil'de görevlendirme yapılmadan önce belediyecilik anlamında ciddi eksikler bulunduğuna işaret etti.



"Maalesef seçilen belediye başkanları bu şehrin insanlarına değil terör örgütünün dediğine baktılar. Maalesef Ankara'nın gönderdikleri paraları bu şehir için harcamadılar. Son 2 yılda kayyum belediye başkanlarının yaptıkları belediye hizmetleri geçmişteki 17 yılda yapılandan kat kat daha fazla. 2 yılda ilave para gelmeden bu büyük hizmetleri yaptılar. Demek ki isteyince oluyor." ifadelerini kullanan Eker, şunları kaydetti:



"Bismil ve Diyarbakır'ı çöpe, çamura ve çukura mahkum edenlerin 31 Mart'ta oy istemeye yüzleri olmasın. Bu bir ideoloji seçimi değil. Bu seçimde sadece ve sadece bize hizmet edecek belediye başkanlarını seçmemiz lazım.





Değerli kardeşlerim kaderimize sahip çıkalım. Herkesin başı dik, alnı açık olsun. Herkes kendi kimliği neyse o kimliğiyle iftihar etsin. Kimse Kürt gençlerin kanı üzerinde ideolojik saplantılar yapmasın. Ocaklarımızı söndürmelerine fırsat vermeyelim. Belediye başkanı şehri koruyan şehrin, huzur ve güveni için çalışan demektir. Ama eğer seçilen belediye başkanı halkın dediği değil, terör örgütlerinden talimat alırsa o zaman bu şehir sıkıntı içinde olur. 31 Mart'ta evladınız, kardeşiniz Kemal Arslan'a, Cumali Atilla'ya sahip çıkın, halk hizmet görsün."



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla da, gece gündüz demeden çalıştıklarını, çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



Hemşehrilerimizin yaşam standardına ve ülkemizin gelişmesine katkısı olan bu yatırımlarla insan odaklı belediyenin en güzel örneklerini yaptık. Şehirlerimizde görevlendirme yapılan belediyeler belediyecilikte vatandaşlarımıza birbirinden güzel hizmetler sundu. Büyükşehir Belediyesi olarak hak edilen hizmetleri sunmak adına birçok alanda önemli yatırımlar ve projeler yaptık." ifadelerini Atilla, bu projelerin devamının geleceğini belirtti.



Atilla, "Diyarbakır'ın imarı, ihyası, gelişmesi, kalkınması ve huzura kavuşması için var gücümüzle çalıştık ve çalışıyoruz. Önceki dönemlerde belediye bütçesinin yüzde 8'i yatırıma ayrılıyordu. Biz bütçemizin yüzde 40'ını yatırma ayırarak şehrimize en güzel hizmetleri sunduk. Milletimizin parasını milletimize harcadık. 2 yıl aşkın süredir tüm belediyecilik hizmetlerinde 2 milyar 250 milyonluk yatırımı belediyemizi bir kuruş borçlandırmadan yaptırdık.



Konuşmaların ardından yatırımların açılışı yapıldı.

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