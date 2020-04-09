Bismil'de İstasyon Caddesine araç girişine kısıtlama - Son Dakika

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında Bismil ilçesinin İstasyon Caddesinde araç girişine kısıtlama getirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19'un yayılmasını önlemek, virüsün vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek ve salgınla en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla ek tedbirler alındı.

Bu tedbirler kapsamında Bismil ilçesinde en işlek ve yoğun olan İstasyon Caddesi her gün saat 08.00-18.00 saatleri arasında motorlu araç trafiğine kapatıldı.

İstasyon Caddesindeki yaya trafiği de oluşturulacak noktalarda görevli ekiplerce kontrollü sağlanacak.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçenin en işlek ve yoğun caddesi olan İstasyon Caddesi İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla çift yönlü olarak her gün saat 08.00-18.00 saatleri arasında motorlu araç trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Zorunlu işi olmayanların İstasyon Caddesindeki yoğunluğunu azaltmayı amaçladıklarını ifade eden Yüksel, vatandaşların sosyal mesafe kuralına azami özen gösterilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Ülke olarak yoğun mücadelenin yaşandığı bu süreçte Bismilli vatandaşların duyarlılık göstereceğine inandıklarını ifade eden Yüksel, "Zorunlu olmadıkça evlerimizde kalalım, kalabalık ortamlardan kaçınalım, getirilen sınırlamalara mutlaka uyalım." dedi.