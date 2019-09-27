Bismil'de kapağı kırılan panoyu Dicle Elektrik onardı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe beldesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılan elektrik panosunun kapağı, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri tarafından onarıldı. Gerekli bakım ve onarımı da yapılan panonun kapakları yeniden kilit altına alındı.



Tepe beldesinde okula giden öğrencilerin yanı sıra vatandaşların sıkça kullandığı yol üzerinde bulunan TR-06025 kod numaralı elektrik panosunun kapağı kısa süre önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Kapağı açık kalan ve bu sebeple tehlike oluşturan pano ile ilgili gelen şikayeti değerlendiren Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Diyarbakır İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu duruma müdahale ederek gerekli onarımı yaptı. Bakım ve onarımı yapılarak kapağı yenilenen elektrik panosu, herhangi bir tehlike oluşmaması için de yeniden kilit altına alındı.



"Engel olsunlar veya ihbar etsinler"



Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, geçtiğimiz yaz mevsiminde aynı panonun kapağının yine kimliği belirsiz kişilerce kırıldığını hatırlatarak, "O aman da gerekli bakım ve onarım yapıldı ve panonun kapağı yenilenerek kilit altına alındı. Şimdi yine aynı panoda aynı sorunu yaşadık. Vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını ve olası müdahaleleri engellemelerini istiyoruz. Bu olmazsa bile böyle bir durumu fark ettiklerinde aman geçirmeden 186 numaralı çağrı merkezimize ihbarda bulunsunlar. Çünkü kapağı kırılan ve açıkta kalan elektrik panosu her canlı için ciddi bir tehlikedir" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR