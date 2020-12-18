Bismil'de kapalı internet kafeler EBA destek noktalarına dönüştürüldü - Son Dakika

Bismil'de kapalı internet kafeler EBA destek noktalarına dönüştürüldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğrenciler ve esnaf için önemli bir proje hayata geçirildi. İlçede kapalı olan internet kafeler, internete erişemeyen öğrenciler için EBA destek noktaları haline getirildi.

Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in talimatlarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce evlerinde internet olmadığı için online derslere katılamayan öğrenciler için önemli bir proje hayata geçirildi. Pandemi süresince kapalı oldukları için maddi sıkıntı çeken internet kafeler EBA destek noktaları haline dönüştürüldü. Böylece öğrenciler derslerinden geri kalmazken internet kafe sahipleri de maddi sıkıntıdan kurtulmaya başladı.

"Eğitimde fırsat eşitliğini sunduk"

Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Anıl Gök, eğitimde fırsat eşitliği sunduklarını kaydederek projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Gök, "Bismil Belediyemizin katkılarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle, ilçemizde bulunan internet kafe esnafımıza yardımcı olmak, eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek evinde internet olmayan veya çok kardeşli imkanları olmayan öğrencilerimize belediyemizin projesi ile internet kafelerimizi EBA destek merkezlerine çevirdik. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in talimatıyla internet kafelerimiz EBA destek merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Öğrencilerin talep ve ihtiyaçlarına göre diğer esnaflarımızla diğer internet kafeleri de kiralayarak EBA destek merkezine dönüştürmeye devam edeceğiz. Pandemi süresince esnaflarımızın mağduriyetleri vardı, onların sorunlarına belediye olarak çözüm üretmek istedik. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden talep vardı, çünkü ilçemizde ciddi bir EBA kullanım oranı var. Bizde öğrencilerimizin yanında bulunup, eğitimde fırsat eşitliğini onlara sunalım istedik. Belediyemizin kültür ve sosyale ciddi katkılar sağladığını zaten halkımız biliyor. Öğrenci ve velilerimizin yanlarında bu proje ile yer almak istedik. Velilerimiz çok mutlular, öğrencileri güvenlikli öğretmenlerin denetiminde hijyenik bir ortama bıraktıkları için çok mutlular" dedi.

"Hijyene dikkat ediyoruz"

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven, EBA destek merkezlerinde hijyene dikkat ettiklerini aktararak 14 farklı noktada aynı anda 220 öğrencinin ilk seans ta internete bağlanabileceklerini söyledi. Gülseven, "Hijyene dikkat ediyoruz, bütün internet kafelerimizde maske, dezenfektan, temizlik malzemesi gönderdik bulunduruyoruz. Bu anlamda gerekirse personel sayımızı artıracağız. Amacımız sağlıklı ortamda öğrencilerimizin EBA'ya erişimini sağlamak. Bunun yanında özellikle bünyesinde Z Kütüphane, bilişim sınıfı ve akıllı tahta bulunan okullarımız var, pandemi süresince uzaktan eğitimden faydalanmaları için EBA destek merkezi yaptık. Çocuklarımız günlük kendi mahallelerinde faydalanabiliyorlar, amacımız hiçbir şekilde okula gidemeyen veya evinde internet olmayan çocukların faydalanması oldu. 14 tane EBA destek merkezimiz var, her seansta 220 öğrencimizi uzaktan eğitime dahil etmiş oluyoruz" diye konuştu.

"Öğretmen ve derslerime ulaşmaktan çok mutluyum"

4. sınıf öğrencisi Sabriyenur Yaşar, evlerinde internet olmadığı için derslerine geride kaldığını söyledi. Yaşar, "Evimizde internet yok, annemin telefonunda giriyordum, oradan da çok donuk olduğu için hep kesiliyordu. Buradan bağlandım, öğretmen ve derslerime ulaşmaktan çok mutluyum. Kaymakam ve Belediye Başkanına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Berat Sütunun ise evde internet olmadığı için EBA'ya hiç bağlanamadığını, bugün ilk defa EBA'ya girdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Velilerden Naime Önal, çocukların derslerinin çakıştığını vurgulayarak EBA'ya katılımda zorluk çektiğini dile getirdi. Önal, "Çok iyi oldu, internet sıkıntısı vardı, dersler çakışıyordu çocuklarım fazla olunca, giremiyorlardı. İlçe Kaymakamımız ve Milli Eğitime Müdürlüğüne bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.