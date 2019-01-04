Son Dakika Haberleri: Bismil'de 'Kardeşlik Parkı' Hizmete Açılıyor

Bismil'de 'Kardeşlik Parkı' Hizmete Açılıyor

54 dakika önce

Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel ve Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Didem Gül, Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan Kardeşlik Parkında incelemelerde bulundu.

Bismil'de 'Kardeşlik Parkı' Hizmete Açılıyor, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel ve Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Didem Gül, Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan Kardeşlik Parkında incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında açıklama yapan Başkan Yüksel, parkın en kısa sürede halkın hizmetine sunulacağını söyledi. Parkın ilçe için önemine değinen Başkan Yüksel, "Biz bir gönül köprüsü kurduk. Parkımız bitince de çok güzel bir park olacak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin" dedi.

Yüksel, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine ilçeye kazandırdığı park için teşekkür etti. Şehitkamil-Bismil kardeşliği ile ilçenin önemli bir hizmete kavuştuğunu kaydeden Yüksel, "Yılların ihmali sonucu birçok hizmete hasret kalan Bismil'i daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda Şehitkamil Belediyesi ilçemize güzel bir park yapıyor. Bu alanda önemli bir ihtiyacı gideren Başkan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice güzel hizmet ve yatırımlarda bir arada olacak, bu iki güzel ilçenin kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi noktasında çaba sarf edeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:38 Kaynak: İHA

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