Bismil'de katarakt ameliyatı

Bismil ilçesinde 30 kişi katarakt ameliyatı oldu.

Bismil Devlet Hastanesinde görevli doktor Erdoğan Er, hastaneye yeni alınan cihazlar sayesinde katarakt ameliyatı yapmaya başladıklarını söyledi.

Daha önce cihaz olmadığı için bu tür hastaları ameliyat için Diyarbakır'daki hastanelere gönderdiklerini dile getiren Er, son bir ayda 30 katarakt ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kataraktın, göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi olduğunu dile getiren Er, "Tedavisi sadece cerrahi müdahale olarak yapılmaktadır." dedi.