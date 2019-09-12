Bismil'de kırtasiye deposunda yangın

Bismil ilçesinde kırtasiye deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepe Mahallesi'nde İsa Bal'a ait kırtasiye dükkanının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan kısa sürede büyüdü.

Durumu fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale sonucunda yangını söndürdü.

Yangında, depodaki kırtasiye malzemeleri kullanılamaz hale geldi.