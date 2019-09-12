Bismil'de kırtasiye deposunda yangın
1 saat önce
Bismil ilçesinde kırtasiye deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:18 Kaynak: AA
Bismil ilçesinde kırtasiye deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepe Mahallesi'nde İsa Bal'a ait kırtasiye dükkanının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan kısa sürede büyüdü.
Durumu fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale sonucunda yangını söndürdü.
Yangında, depodaki kırtasiye malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
4 işçinin can verdiği fabrika yangınında vanaların kapalı olduğu ortaya çıktı KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte art arda patlamalar meydana geldi Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC'deki patlamayla ilgili açıklama: Yangın kontrol altına alındı EYT'liler Erdoğan'ın görevlendirdiği Prof. Dr. Vedat Bilgin ile görüştü