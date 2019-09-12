Son Dakika Haberleri: Bismil'de kırtasiye deposunda yangın
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Bismil'de kırtasiye deposunda yangın

1 saat önce

Bismil ilçesinde kırtasiye deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Bismil'de kırtasiye deposunda yangın, System.String[]

Bismil ilçesinde kırtasiye deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepe Mahallesi'nde İsa Bal'a ait kırtasiye dükkanının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan kısa sürede büyüdü.

Durumu fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale sonucunda yangını söndürdü.

Yangında, depodaki kırtasiye malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Bismil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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