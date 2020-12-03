Bismil'de kütüphane açılacak - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kütüphane açılması için protokol imzalandı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp arasında kütüphane projesinin protokolü imzalandı.

Türkmen, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda "Kamu Eli Projesi"ne destek talebinin olumlu sonuçlandığını belirterek, "Başta sayın valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün protokolünü imzaladığımız kütüphane projemizi en yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.