Bismil ilçesinin Korukçu köyünde, "Macar Fiği Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Sert, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Remzi Çekiç, Bismil Pamukçular Birliği Başkanı Hasan Vural ve yönetim kurulu üyeleri Edip Yamaner, Mahmut Vural, İrfan Karaaslan, Korukçu köyü muhtarı Yılmaz Yanık, yüksek ziraat mühendisi Murat Kızgın, kurum müdürleri ile çiftçiler katıldı.

Kaymakam Yüksel, fiğ ekimiyle nadasa bırakılan alanların azaldığını, aynı zamanda çiftçilere her sene aynı ürünü ekebilecek fırsatı verdiğini söyledi.

Bismil'in tarım konusunda örnek bir ilçe olduğunu vurgulayan Yüksel, "İnşallah bugün de başka bir örneklik yaparak fiğ ürünün tanıtımı yapacağız. Belediye ve Kaymakamlık vatandaşımızın menfaatine olan her işte bütün gücüyle gayret göstermeye hazır. Ne kadar çok üretirsek o kadar refahımız artacak." dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Bismil Pamukçular Birliği Başkanı Hasan Vural, fiğ ürünü ara ürün olarak eken çiftçilerin pamuk desteğini tam olarak alabileceğini söyledi.

Pamuk ekiminin önemine değinen Vural, şunları kaydetti:

"Bölgemiz için pamuk ekimi çok önemli. Bölgenin tek geçim kaynağı tarım. Tarımda da pamuk üretimi önemli. Pamuk emek isteyen, yoğun bir iş. Bundan dolayı pamuk ekimine devam etmek mecburiyetindeyiz. Buna bir çözüm olarak da hükümetimiz fiğ denilen bir bitkiyi ara ürün olarak ekmemizi önerdi. Bu üretimde başarı sağlandığı takdirde bölgemiz ara ürün olarak fiğ ekebilecektir. Fiğ kıymetli bir hayvan yemidir yani yem bitkisidir. Fiğ ara ürün olarak eken çiftçiler her sene pamuk ekimi de yapabilecek. Çiftçilerimize bu ürünü göstereceğiz."

Edip Yamaner de geçen sene deneme olarak 100 dekar alanda fiğ ekimi yaptığını ve iyi sonuçlar aldığını aktardı.

Bismil'da ÇKS ile ilk kez fiğ ekimi gerçekleştireceklerini dile getiren Yamaner, bu uygulama ile her sene pamuk veya mısır ekimi yapabileceklerini belirtti.

Yamaner, "Fiğ kazık köklü bir bitki. Fiğ normal havadaki azotu alıp toprağa aktarıyor. Mart ayında yeşil fiğ ürünü toprağa katıp toprağı daha verimli hale getireceğiz. Bu da ekeceğimiz pamukta verim artışı demektir. Yani az maliyetle daha çok verim elde edeceğiz." diye konuştu.

Etkinlikte daha sonra fiğ ekili tarlalar gezildi.