Son Dakika Haberleri: Bismil'de Market Soygunu

Bismil'de Market Soygunu

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir marketin kasasındaki paraları alarak kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir marketin kasasındaki paraları alarak kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesinde bir markete giren eli silahlı 3 kişi, çalışanları etkisiz hale getirerek kasadaki paraları alıp, kaçtı.

Market çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerince kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:35 Kaynak: AA

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