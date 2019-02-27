Bismil'de Market Soygunu
1 saat önce
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir marketin kasasındaki paraları alarak kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Diyarbakır
'ın Bismil
ilçesinde bir marketin kasasındaki paraları alarak kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Akpınar
Mahallesinde bir markete giren eli silahlı 3 kişi, çalışanları etkisiz hale getirerek kasadaki paraları alıp, kaçtı.
Market çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerince kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:35 Kaynak: AA
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