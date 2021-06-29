Bismil'de Millet Bahçesinin yapımı sürüyor - Son Dakika

Bismil ilçesinde Millet Bahçesinin yapımı devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmur ile yapımı süren Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Projenin tamamlanmasıyla ilçenin önemli bir esere kavuşacağını dile getiren Türkmen, çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Türkmen, şöyle konuştu:

"Parkın içerisinde mesire, çocuk oyun, sosyal donatı alanları, bisiklet parkuru, macera parkı, yürüyüş yolları olacak. Vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri alanları barındıracak olan Millet Bahçesinin yapımına hızla devam ediyor. Proje ile ilçemizin güzelliğine güzellik katacağız. Vatandaşlarımız aileleri ile birlikte güzel zaman geçirebilecekleri bir mekan haline getireceğiz."