Son Dakika Haberleri: Bismil'de Minibüste 86 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bismil'de Minibüste 86 Kilo Esrar Ele Geçirildi

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde güvenlik güçlerinin yol kontrolü sırasında durdurdukları araçta 86 kilo 760 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bismil'de Minibüste 86 Kilo Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde güvenlik güçlerinin yol kontrolü sırasında durdurdukları araçta 86 kilo 760 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Mirzabey Mahallesi'nde, Diyarbakır- Batman karayolu Çiçekli mevkiinde yaptıkları yol kontrolünde bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, bagaj bölümüne naylon poşetlere ambalajlanarak gizlenmiş, satışa hazır, 86 kilo 760 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:46 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Bismil, Güncel
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