Bismil'de pamuk üreticileri düzenlenen toplantıda bir araya geldi - Son Dakika

Bismil Pamuk Üreticiler Birliği başkanlığı toplantı salonunda bir araya gelen sektör yetkilileri, sorunları masaya yatırdı.

Bismil Pamuk Üreticileri Birliği toplantı salonunda düzenlenen hasat öncesi pamuk sorunları konulu toplantıya, Birlik Başkanı Hasan Vural, üreticiler ve çırçır fabrika sahipleri katıldı.

Vural, birlik olarak çırçır fabrikalarının mal alımında randıman sistemine geçmesini istediklerini söyledi.

Bismil pamuğunun istenilen fiyat seviyesine gelmediğine değinen Vural, bunun en büyük sebebinin hasat sırasında oluşan kirlilik olduğunu kaydetti.

Vural, "Bismil'de pamuğun bilinçsizce toplanması pamuk kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Pamuk hava şartlarında nem oranlarına göre ve nemsiz havalarda en geç saat 24.00'e kadar toplanmalıdır. Nemli havalarda daha erkene alınabilir." dedi.