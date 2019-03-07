Bismil'de Regaip Kandili Programı
1 saat önce
Bismil'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Bismil
'de Regaip Kandili
dolayısıyla program düzenlendi.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak
ve Memur- Sen İlçe Başkanı Metin Çelebi
de katıldı.
Yazar Ömer Döngeroğlu yaptığı konuşmada, "Harama helal diyenlere uyulmamalı ve Allah'a sığınarak, günahlardan uzak durulması gerekir." dedi.
Döngeroğlu, İslamiyet'in kadınlara büyük önem verdiğini belirtti.
Daha sonra ilahi okundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:45 Kaynak: AA
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