Son Dakika Haberleri: Bismil'de Seçmene Baskı İddiası

Bismil'de Seçmene Baskı İddiası

7 dakika önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seçmene baskı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bismil'de Seçmene Baskı İddiası, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seçmene baskı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, "Köprü Mahallesinde karakol komutanının köylüleri açık oy kullanmaya zorladığı" ve "Tek yere oy vereceksiniz, gerekirse ben kullanırım" tehdidinde bulunduğu iddiasının yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, seçimlerin Kaymakamlıkça alınan tedbirler neticesinde, ilçenin her noktasında huzur ve güven içerisinde devam ettiği, vatandaşların bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:38 Kaynak: AA

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