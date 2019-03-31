Bismil'de Seçmene Baskı İddiası

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seçmene baskı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seçmene baskı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, "Köprü Mahallesinde karakol komutanının köylüleri açık oy kullanmaya zorladığı" ve "Tek yere oy vereceksiniz, gerekirse ben kullanırım" tehdidinde bulunduğu iddiasının yer aldığı belirtildi.



Söz konusu iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, seçimlerin Kaymakamlıkça alınan tedbirler neticesinde, ilçenin her noktasında huzur ve güven içerisinde devam ettiği, vatandaşların bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiği kaydedildi.

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