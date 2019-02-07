Bismil'de Şehit Korucu İçin Mevlit
1 saat önce
Bismil ilçesinde 1991 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Meriç Koç için mevlit verildi.
Bismil ilçesinde 1991 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Meriç Koç için mevlit verildi.
Bismil ilçesine bağlı Harmanlı köyünde düzenlenen mevlide, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerim Süleyman Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş ve şehidin yakınları katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:25 Kaynak: AA
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