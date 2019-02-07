Son Dakika Haberleri: Bismil'de Şehit Korucu İçin Mevlit

Bismil'de Şehit Korucu İçin Mevlit

1 saat önce

Bismil ilçesinde 1991 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Meriç Koç için mevlit verildi.

Bismil'de Şehit Korucu İçin Mevlit, System.String[]
Bismil ilçesinde 1991 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Meriç Koç için mevlit verildi.

Bismil ilçesine bağlı Harmanlı köyünde düzenlenen mevlide, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerim Süleyman Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş ve şehidin yakınları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:25 Kaynak: AA

Meriç, PKK, Bismil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu Erhan Çelik'in Kaleme Aldığı 'Karanlık Çarşamba' Raflardaki Yerini Aldı

Son Dakika! Bakan Kurum: Göçük Altından Sesler Alıyoruz Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:49:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bismil'de Şehit Korucu İçin Mevlit
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]