Bismil'de sessizlik hakim - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar, caddeler boş kaldı.
İlçede normalde işlek caddeler, sokaklar ve meydanda sessizlik hakim oldu.
İlçede polis ekipleri devriye gezerek gün boyu denetimlerini sürdürdü.
Hastane, eczane, fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde faaliyet sürüyor.
Bismil Belediyesi ekiplerince sokak ve caddelerde dezenfekte çalışması yürütüldü.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de yollarda bakım ve onarım gerçekleştirdi.