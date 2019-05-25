Son Dakika Haberleri: Bismil'de 'Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz' yürüyüşü

Bismil'de 'Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz' yürüyüşü

4 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 'Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz' sloganıyla çok sayıda vatandaş ve öğrencinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Bismil'de 'Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz' yürüyüşü, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 'Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz' sloganıyla çok sayıda vatandaş ve öğrencinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Bismil İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 'Türkiye sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı' kapsamında ilçede çok sayıda kişinin katılımıyla 'Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Halk Sağlığı Müdürlüğü önünden başlayan Bismil Hükümet konağı önünde son bulan yürüyüşte, öğrenciler ve vatandaşlar sağlıklı yürüyüşe dikkat çekti. Bismil İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Kaya, bu etkinlikle fiziksel aktiviteleri arttırmayı hedeflendiğini belirterek,"Halk sağlığının amacı, vatandaşlarımızın sağlığını hastalanmadan önce koruyabilmek, basit tedbirler ve önlemlerle doktora, ilaca gereksinim duymadan sağlık sorunlarını atlatabilmesini sağlamaktır. Kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik solunum yolu hastalıklarından her yıl dünyada milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Halbuki bulaşıcı olmayan bu hastalıklar önlenebilir niteliktedir. Kalp hastalıkları, inmeler, tip 2 diyabet ve bazı kanserler sağlıklı hayat tarzı benimsenerek önlenebilir. Bunun için tütün ve alkol kullanmamak, sağlıklı beslenmek, fiziksel hareketliliği artırmak gereklidir" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:18 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Bismil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım: Antalya ve Ankara'yı Kazandınız Bir Şey mi Dedik? İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 25 Mayıs Cumartesi İl İl İftar Vakitleri Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira Güvenlik Güçleri, Terör Örgütü PKK'nın Karadeniz'deki En Büyük Silah Deposuna Ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:58:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bismil'de 'Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz' yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]