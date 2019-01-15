Bismil'de Sünnet Şöleni Kayıtları Devam Ediyor
1 saat önce
Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni kayıtları devam ediyor.
Diyarbakır
'ın Bismil
Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni kayıtları devam ediyor. Toplu Sünnet şöleni için kayıtlar 18 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.
Bismil Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen 2. Toplu sünnet şöleni için yeni dönem kayıtları devam ediyor. Çocukların faydalanacağı sünnet organizasyonu öncesinde kayıt yaptırmak isteyen aileler çocuğun nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Kayıtların sona ermesiyle erkekliğe ilk adımlarını atacak olan çocuklar için sünnet kıyafetleri dağıtılacak. Sünnet olan çocukları ilk önce Hastanede Uzman Doktorları tarafından ön muayeneden geçirilecek. Daha sonra hastane ortamında cerrahi müdahale ile sünnet işlemleri gerçekleştirilecek. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:46 Kaynak: İHA
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