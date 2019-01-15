Son Dakika Haberleri: Bismil'de Sünnet Şöleni Kayıtları Devam Ediyor

Bismil'de Sünnet Şöleni Kayıtları Devam Ediyor

1 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni kayıtları devam ediyor.

Bismil'de Sünnet Şöleni Kayıtları Devam Ediyor, System.String[]
Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni kayıtları devam ediyor. Toplu Sünnet şöleni için kayıtlar 18 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Bismil Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen 2. Toplu sünnet şöleni için yeni dönem kayıtları devam ediyor. Çocukların faydalanacağı sünnet organizasyonu öncesinde kayıt yaptırmak isteyen aileler çocuğun nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Kayıtların sona ermesiyle erkekliğe ilk adımlarını atacak olan çocuklar için sünnet kıyafetleri dağıtılacak. Sünnet olan çocukları ilk önce Hastanede Uzman Doktorları tarafından ön muayeneden geçirilecek. Daha sonra hastane ortamında cerrahi müdahale ile sünnet işlemleri gerçekleştirilecek. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:46 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bismil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti Kızlı Erkekli Sokak Kavgası, Saniye Saniye Kaydedildi

Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 12:08:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bismil'de Sünnet Şöleni Kayıtları Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]